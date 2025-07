Dying Light "sarebbe un film da urlo" secondo il direttore del franchise

HQ

Sembra che ci sia sicuramente un certo interesse da parte dello sviluppatore Techland nel realizzare un adattamento di Dying Light. Il franchise di zombie è stato uno dei giochi preferiti per un po' di tempo e, con il recente successo di 28 anni dopo, il direttore del franchise Tymon Smektala crede che potremmo essere in una "rinascita" dei media zombie.

"Non abbiamo collaborato con Danny Boyle e il team dietro 28 anni dopo. Ma in realtà spero che sia il film che il nostro gioco possano essere un po' come la rinascita degli zombie nella cultura popolare", ci ha detto Smektala dopo aver visto in anteprima Dying Light: The Beast. "Penso che fossero un po' più silenziosi, non urlassero più come una volta, ma penso che sia giunto il momento per loro di tornare perché penso che come contesto, come sfondo, come cornice di una storia, questo sia qualcosa di davvero molto potente".

"Quando si tratta di adattamenti, giusto, per Dying Light, in realtà non c'è molto da annunciare o non c'è molto di cui parlare", Smektala ha continuato. "Naturalmente, questo è qualcosa che stiamo esplorando perché penso che chiunque abbia un franchise interessante, una IP interessante, un mondo interessante che può essere trasformato in un film. Ma quello di cui sono sicuro è che Dying Light in realtà porta un sacco di aspetti unici, un sacco di aspetti interessanti, un sacco di aspetti che solo Dying Light ha che in realtà renderebbero un film, un film d'azione o una serie da urlo. E spero davvero che questo accada un giorno in futuro".

Dying Light: The Beast uscirà il 22 agosto per PS5, PC e Xbox Series X/S.