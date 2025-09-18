HQ

Parkour, zombie e vibrazioni horror. Quando lo riassumi, la serie Dying Light ha un'ottima premessa di base, che è probabilmente una delle ragioni principali per cui continua a prosperare e rimanere una delle preferite dai fan.

Dopo il recente Dying Light 2: Stay Human, il capitolo successivo funge più che altro da tappabuchi, poiché Dying Light: The Beast non è un threequel numerato, non è un'avventura su larga scala e riprende e conclude la storia dell'eroe originale della serie. Sì, stiamo parlando di Kyle Crane, che in questo gioco riesce a sfuggire alla prigionia e alla tortura a cui è sopravvissuto negli ultimi 13 anni, legando infine insieme gli eventi di Dying Light: The Following ed espandendo la linea temporale oltre Dying Light 2: Stay Human.

Techland originariamente immaginava questo gioco come un'espansione per Dying Light 2, ma alla fine ha deciso che può sbocciare in qualcosa di più grande e proprio, e mentre puoi vedere come questo è avvenuto in senso narrativo e narrativo, in modo di gameplay, a volte sembra un po' rudimentale e limitato.

Per quanto riguarda la premessa della trama, dopo essere fuggito dalla prigionia e dalle grinfie del crudele cattivo noto come Baron, Crane si ritrova in una deliziosa area europea chiamata Castor Woods. C'è un centro storico suggestivo e architettonicamente bello, vari campeggi, fiumi scintillanti che attraversano la terra, fitta foresta e boschi che polarizzano gli elementi urbani e, come ci si aspetterebbe, tutto questo è minato da orde di infetti selvaggi e assassini che vagano per la terra. Crane fugge in questo rifugio conflittuale con l'intento di sopravvivere e poi di vendicarsi dell'uomo che gli ha causato così tanto dolore per oltre un decennio.

Vendicarsi di un uomo che controlla un piccolo esercito non è un'impresa da poco, quindi Crane si allea con altri umani e presto impara che la sua sopravvivenza è legata alla sconfitta di potenti ceppi infetti noti come Chimeras, che una volta sconfitti Crane possono prelevare campioni del loro sangue e iniettarsi per diventare più pericoloso e sbloccare nuove abilità. Come, vi chiederete? Gli esperimenti del Baron su Crane lo hanno trasformato in una sorta di creatura metà umana e metà infetta che può comportarsi come una persona normale ma poi anche "Hulk-out" e diventare un mostro inarrestabile alimentato dalla rabbia.

Quindi il ciclo narrativo si forma fondamentalmente attorno a questa idea di rintracciare il Baron, sconfiggere Chimeras e diventare più forti, e infine cercare di vendicarsi, il tutto mentre occasionalmente sminuisce il percorso principale per completare gli obiettivi secondari e imparare di più su ciò che gli esperimenti del Baron hanno creato e come Crane si inserisce nell'equazione. È un'impostazione della storia che funziona e per il tempo che trascorrerai seguendo gli eventi principali, rimarrai intrattenuto anche se è carico di tradimenti telegrafati, evidenti colpi di scena e tutti gli altri elementi tipici della storia d'azione con cui siamo così familiari.

Per quanto riguarda il gameplay, è molto Dying Light come lo conosci. E non è una brutta cosa. La suite di parkour e movimento è tutto ciò che desideri che i giochi Assassin's Creed fossero, offrendo un movimento eccellente che, una volta padroneggiato, risulta gratificante ed emozionante. Il combattimento è impegnativo e richiede un pensiero strategico (poiché Crane è un uomo contro un esercito di minacce) anche se ha anche quella grande azione corpo a corpo spaccaossa, che sebbene raccapricciante è anche tutto ciò che desideri da un'esperienza zombie. Ci sono elementi di crafting e sopravvivenza, ma non sono travolgenti e prepotenti al punto da non voler correre rischi. Inoltre, c'è un fattore di paura che non può essere ignorato, un elemento che quando la luce del sole svanisce o si entra in tunnel claustrofobici e bui, si inizia a temere quali orribili creature abitano dove la luce non può arrivare. È un eccellente equilibrio che combina un'azione simile a Zombieland con momenti che invocano la stessa paura di 28 Years Later quando ha introdotto il suo Alpha Zombie.

Inoltre, apprezzo il modo in cui Techland non ti fa perdere tempo con una progressione inutilmente complessa. Ci sono due alberi delle abilità che Crane possono utilizzare, dove il primo è legato alla tipica progressione dell'esperienza guadagnata completando missioni e attività open-world, il tutto per sbloccare mosse e abilità migliori che influenzano il lato umano di Crane. Poi c'è l'elemento Beast, in cui ogni volta che uccidi un Chimera in un'azione di battaglia con un boss, guadagni punti separati che possono essere utilizzati per migliorare questo lato mezzo infetto di Crane. Potrebbe trattarsi di nuove abilità o anche semplicemente di ottenere l'opzione di attivare Beast Mode come e quando lo ritieni opportuno, invece di attivarlo istantaneamente quando il Beast Bar si riempie. La progressione semplificata si applica anche ai miglioramenti dell'equipaggiamento, poiché anche qui non c'è molta complessità, è una raccolta molto semplice di risorse e scarti e usarli per creare equipaggiamento o migliorare la qualità dell'equipaggiamento. Semmai, assomiglia di più a un albero delle abilità e a un sistema di crafting di un gioco di azione e avventura a quello che si trova spesso nei giochi di ruolo.

Per coloro che non hanno familiarità con i giochi Dying Light, probabilmente apprezzerai la meccanica Beast Mode in quanto è quasi un punto di sicurezza per la sopravvivenza, dove quando le cose si fanno difficili, Crane diventa questo mostro infaticabile che fa a pezzi gli infetti senza rimorsi. I fan veterani potrebbero desiderare che ci fosse più di un sistema pro e contro in questa meccanica, poiché è molto potente, quindi forse una meccanica in cui più Crane usa Beast Mode più della sua umanità perde, o qualcosa di simile, sarebbe di beneficio. Così com'è, è un ottimo strumento per combattere i boss e ripulire una stanza dalle minacce infette e quant'altro.

Durante il mio tempo giocando a Dying Light: The Beast, un'area che non mi ha davvero entusiasmato è stato il mondo aperto. Ancora una volta, è un ambiente bellissimo e sorprendente da esplorare con molti luoghi urbani e naturali da visitare, ma è anche piuttosto noioso e manca di varietà. Oltre a visitare i luoghi che la storia e le missioni secondarie vogliono che tu visiti, spesso ti ritroverai semplicemente a sbloccare nascondigli - in genere dopo aver completato un puzzle di attraversamento del parkour - esplorando pericolosi Dark Zones per trovare risorse più rare, spuntando incontri casuali in mondi che offrono pochissime ricompense o saccheggiando convogli militari. Dopo circa un'ora di esplorazione del mondo, ti rendi conto che Dying Light: The Beast è meglio vivere seguendo il sentiero battuto, poiché non ci sono molte ragioni per avventurarsi nella natura selvaggia tutto sommato. Certo, questo significa che non c'è una mentalità da lista di controllo per completare un mondo aperto simile a Ubisoft, ma non cambia il fatto che Castor Woods è anche un po' unidimensionale.

Ma questo è proprio il problema con Dying Light: The Beast, poiché tenendo a mente tutti questi pensieri, è comunque un gioco divertente da giocare. L'emozione di imparare la mappa e trovare i propri percorsi di parkour da seguire, la paura di essere inseguiti da Volatiles allo zenit della notte, di fare a pezzi il cranio di uno zombie con gli spolverini e di scacciare e strappare la testa a Chimera, tutti questi sono elementi che ti tengono impegnato e divertito. Si tratta di un enorme miglioramento rispetto alla formula Dying Light o di un passo avanti rispetto a ciò che Dying Light 2: Stay Human ha offerto di recente? No, affatto. Ma è ancora uno spasso da giocare, un titolo semplice e facile da imparare che ha abbastanza profondità da farti venire voglia di tornare e continuare a giocare. Sì, senza dubbio. La formula Dying Light rimane un punto culminante, anche se si sta avvicinando sempre di più a richiedere una grande innovazione.