Dying Light: The Beast Anteprima hands-on: Scatena la bestia!

Mescolando parkour, zombie e un sacco di gore, Dying Light è una serie che ha davvero colpito nel segno nel suo primo capitolo. A differenza di altri franchise di oggi, non c'è voluto un sequel o un aggiornamento importante perché i fan si innamorassero della formula di Dying Light. Deve rendere abbastanza difficile allo sviluppatore Techland, quindi, quando arriva il momento di una nuova voce. Per evolvere su ciò che i fan amano senza cambiare troppo.

Immettere Dying Light: The Beast. Quello che una volta era un DLC si è trasformato in un gioco completo. Kyle Crane, il protagonista del primo gioco, fa il suo ritorno nei panni di un duro alimentato dalla vendetta, dopo aver trascorso un decennio a essere sperimentato dal misterioso cattivo noto come Il Barone. Questi esperimenti gli hanno conferito una forza superiore a quella di un normale essere umano, e quando entra nella modalità Bestia, dal titolo brillante, può fare a pezzi gli zombi a mani nude.

A parte la modalità Bestia, che viene fornita con il proprio albero delle abilità e abilità, e la nuova ambientazione della Riserva Naturale di Castor Woods, Dying Light: The Beast ritorna in gran parte ai vecchi luoghi di ritrovo nella sua esperienza complessiva. Non è in alcun modo un colpo. Questa è stata la mia prima esperienza con Dying Light, e dopo alcune ore con il sé bestiale di Kyle Crane mi sento come se mi stessi perdendo qualcosa per non aver giocato alle voci passate. Il parkour gratificante, i combattimenti cruenti e la storia con abbastanza grinta da liberare una strada innevata si fondono in una miscela che, sebbene non rivoluzionaria, è facilmente coinvolgente e soddisfacente da giocare.

Il parkour in particolare è stato molto divertente da capire in Dying Light: The Beast. In questo terzo capitolo, ampi paesaggi urbani sono stati in gran parte sostituiti da aree naturali come fitti boschi, paludi stagnanti e campi aperti. C'è ancora una grande città in cui navigare da un tetto all'altro, ma in gran parte questa ambientazione ruota attorno ad ambienti più rurali. Le formazioni rocciose e i rami pendenti ti offrono molti posti in cui correre, e la cura messa da Techland nella progettazione a mano di queste aree aperte è chiara fin dalle prime due corse, quando vedi i percorsi che il direttore del franchise Tymon Smektala ha affettuosamente definito "il paradiso del parkour". Il parkour dà il meglio di sé quando ti ritrovi a vagare per la mappa di notte, dove gli zombi ottengono un notevole aumento di potenza ed è meglio evitarli piuttosto che affrontarli. Quando riesci a sentire il tuo cuore battere forte perché l'orda non è mai lontana è sia quando ti senti più immerso sfrecciando da un tetto all'altro, sia quando la tua vita è in più pericolo, soprattutto se ti trovi circondato nel bosco da zombie nascosti tra gli alberi.

Techland vuole che il combattimento sia un grande punto di forza di Dying Light: The Beast, specialmente nella sua brutalità. Da un punto di vista puramente gore, ci sono riusciti. Colpire gli arti di uno zombi può farli staccare e, se gli colpisci abbastanza il petto o la testa, vedrai la carne staccarsi, lasciando sotto l'osso giallo e marcio. Le armi fanno il loro ritorno in Dying Light: The Beast, ma nel nostro tempo con il gioco abbiamo avuto accesso solo a una pistola piuttosto semplice e insignificante. In gran parte, sembra ancora che lo scopo del combattimento sia quello di farti schivare agilmente mentre colpisci gli zombi senza essere sopraffatto. Un grande punto di svolta è l'arrivo delle Chimere, però, che sono zombie sovralimentati creati dal Barone. Ognuno ha le proprie abilità uniche e arene boss in cui abbatterli. Alcuni sono bruti goffi, mentre altri possono saltare dalle teste dei loro compagni infetti e tuffarsi verso di te per infliggere grandi danni.

Il combattimento in Dying Light: The Beast è in gran parte semplicistico ma costantemente divertente. La grafica combinata con le abilità che si ottengono in seguito significano che il combattimento non sembra durare oltre il suo benvenuto ed è una bella pausa d'azione tra i momenti della storia. L'uso della resistenza sembra un po' troppo opprimente all'inizio, ma man mano che sali di livello Kyle si rende conto che può brandire la spada più di due volte senza rimanere senza fiato. Le Chimere finora si sono impegnate nei loro design e nei loro filmati, ma combatterle sembra un po' semplicistico. Il suddetto zombie saltellante è stato rapidamente affrontato una volta che ho capito che potevo seguirla nella sua arena, picchiandola con un oggetto contundente prima che potesse saltare in un punto sicuro.

Anche se non conta esattamente come combattimento, aggiungerò anche una menzione speciale alle auto qui, poiché sono state un vero spasso da guidare. Forse hanno un po' tolto la sensazione seria di Dying Light: The Beast, poiché sembravano forse più adatti a uno stile di gioco alla Dead Rising, ma ehi, il divertimento è divertimento. Ogni zombie che colpisci con un'auto vola sopra il cofano, e falciarli in gruppi mentre cercavo di fare il mio tragitto giornaliero è stata una buona dose di leggerezza in un mondo altrimenti piuttosto cupo.

Altrove nel gioco, il tono è certamente impostato in uno spazio più oscuro, mentre Kyle cerca di vendicarsi contro gli uomini che lo hanno tenuto rinchiuso in un laboratorio per così tanti anni. Techland ha fatto alcuni salti cinematografici con la storia. Le scene di dialogo sembrano arricchite e sembra che la narrazione sia un nucleo molto stretto nell'esperienza complessiva. Molto è stato fatto per servire la narrazione più di qualsiasi altra cosa, il che è un bel punto focale da avere per questa esperienza più breve. Ho notato un forte livello di dettaglio anche nei dialoghi. In particolare in una scena in cui dopo che un personaggio si uccide di fronte a un gruppo di sopravvissuti, quelli rimasti si lamentano di dover ripulire il pasticcio. È una piccola cosa, ma che conta.

Anche la stessa modalità Bestia sembra tanto un espediente narrativo quanto un dispositivo di gioco. I poteri bestiali di Kyle derivano dall'uccisione delle Chimere e l'albero delle abilità della modalità Bestia si espande quando porti i campioni di sangue delle Chimere alla sua alleata Olivia. Le abilità si acquisiscono anche quando si completano le missioni, permettendoti di costruire Kyle sia come uomo che come bestia. Stranamente, la modalità Bestia è uno stato che si attiva automaticamente fino a quando non ottieni un'abilità che significa che non lo fa. Quindi, se stai picchiando gli zombi e l'ultimo di un gruppo attiva la modalità Bestia, sei bloccato in uno stato di danno extra senza nulla su cui usare quel danno. Passare alla modalità Bestia in qualsiasi momento è uno spasso, però, poiché puoi fare a pezzi i nemici normali e infliggere danni immensi a quelli più forti.

La mia unica lamentela riguardo a Beast Mode e Dying Light: The Beast nel suo complesso è che la sua struttura sembra combattere contro se stessa. La resistenza, le notti, le orde, tutto ti dice che Kyle è un fiore piuttosto delicato. Non è un eroe d'azione, fino all'arrivo della modalità Bestia, e poi lo è. È una formula di Dying Light che combatte contro se stessa per il bene di questa nuova meccanica, e solo con un playthrough completo alle spalle sarò in grado di decidere se avrà successo o meno.

Altrimenti, Dying Light: The Beast sembra una grande aggiunta allo spazio di Dying Light. Un gioco serrato e pieno di parkour che non vuole farti perdere tempo e fa in modo che ogni momento conti. Un gioco che sembra essere uscito dai confini di un DLC ed è entrato in un'esperienza a tutti gli effetti, e un grande divertimento con l'uccisione di zombie. Scatena la bestia!