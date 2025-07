Dying Light: The Beast cerca di mettere un timbro finale sull'avventura di Kyle Crane

HQ

Sembra che Techland porterà la storia di Kyle Crane a conclusione tra Dying Light: The Beast. Dopo aver ottenuto una fine ambigua nel DLC The Following di Dying Light, Kyle è stato riportato per un altro gioco, ma questa volta non ci sarà alcuna ambiguità su dove finirà.

A un evento di anteprima per Dying Light: The Beast, ci siamo seduti con il direttore del franchise Tymon Smektala, dove abbiamo chiesto se ci sarebbe stata molta libertà di azione nella narrazione, e se sarebbe stato il timbro finale sulla storia di Kyle Crane.

"In realtà questa è la differenza tra The Beast e Dying Light 2 Stay Human, in Dying Light 2 Stay Human in Dying Light 2 Stay Human volevamo esplorare la narrazione guidata dalle scelte del giocatore, ma per questo volevamo specificamente evitarlo perché volevamo che questa fosse una storia canonica, e se lasci ai giocatori la scelta di avere le loro scelte, Penso che sarebbe persino ingiusto nei confronti dei giocatori dire cosa è canonico", ha esordito Smektala. "Quindi per The Beast volevamo specificamente che fosse canonico, e penso che siamo abbastanza definitivi su come rispondiamo ad alcune delle domande persistenti della storia della serie... quando si tratta della Gru di Kyle, penso che rispondiamo alle domande su cosa gli è successo e su come finisce la sua avventura in The Beast".

Ci sono ancora indizi e "piccoli agganci" per il futuro, secondo Smektala, ma per il resto questo sembra essere in qualche modo un racconto definitivo e lineare della vendetta di Kyle Crane contro le persone che lo hanno tenuto rinchiuso in un laboratorio per un decennio.

Per quanto riguarda il motivo per cui Kyle è tornato, puoi dare un'occhiata all'intervista completa qui sotto, ma Smektala ha detto che tutti a Techland "sentivano la mancanza del ragazzo".

Dying Light: The Beast verrà lanciato il 22 agosto per Xbox Series X/S, PS5 e PC.