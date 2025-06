Dying Light: The Beast confermato per essere gratuito per molti possessori di Dying Light 2: Stay Human

HQ

Da quando Dying Light: The Beast è diventato troppo grande per i suoi stivali ed è diventato un videogioco completamente autonomo invece di un semplice DLC di espansione per Dying Light 2: Stay Human, la domanda se Techland avrebbe onorato la sua precedente promessa di offrire l'esperienza come parte dell'aggiornamento dell'edizione Ultimate è stata un argomento per molti.

La risposta breve è che lo sviluppatore polacco onorerà questa promessa. In un post sui social media, Techland mette in evidenza una delle sue domande FAQ, dove si afferma che Dying Light: The Beast rimarrà un gioco 'gratuito' per tutti i possessori dell'edizione Dying Light 2: Stay Human Ultimate.

Per quanto riguarda il funzionamento di questo sistema di richiesta gratuito, ci è stato detto che i fan non devono fare nulla. Se hai una copia della versione Ultimate sul tuo account e sulla piattaforma che preferisci, quando verrà lanciato Dying Light: The Beast, troverai semplicemente il gioco nella tua libreria su quella stessa piattaforma.

Come dice Techland, "non è necessaria alcuna azione".