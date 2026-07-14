Dying Light: The Beast è stato cancellato per PS4 e Xbox One

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Lo sviluppatore Techland ha deciso di cancellare le edizioni Xbox One e PlayStation 4 di Dying Light: The Beast già promesse. La decisione significherà che il progetto rimarrà esclusivamente un titolo esclusivo per la generazione attuale disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Per quanto riguarda il motivo di questa cancellazione, Techland spiega che Dying Light: The Beast è stato "costruito da zero per sfruttare appieno l'hardware di generazione attuale" e che "il suo mondo aperto, la grafica avanzata e il combattimento e il movimento fluidi dipendono tutti dalla potenza di calcolo e dalla memoria che le console delle generazioni precedenti semplicemente non possono fornire."

Oltre a questo, Techland osserva: "Con il progredire dello sviluppo, è diventato chiaro che portare il gioco su quelle piattaforme avrebbe richiesto compromessi che ci avrebbero impedito di offrire l'esperienza che ci prediligevamo.

"Non si trattava di una scelta di lasciare quelle piattaforme alle spalle. Piuttosto, rifletteva le realtà tecniche dello sviluppo e il nostro impegno a offrire la migliore esperienza possibile."

Lo sviluppatore ha promesso rimborsi a tutti i giocatori che sperano di provare il gioco su PS4 e Xbox One, chiedendo anche scuse e spiegando "ci dispiace davvero per la delusione che questo ha causato."