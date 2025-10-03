Dying Light: The Beast giocatori hanno già ucciso più di 2 miliardi di zombie dal lancio

HQ

Sono passati 12 giorni dal lancio di Dying Light: The Beast e, mentre i giocatori si sono riversati per riprendere la storia di Kyle Crane e la sua ricerca di vendetta, lo sviluppatore Techland ha tenuto d'occhio le nostre prestazioni.

In una nuova immagine acquisita tramite comunicato stampa, possiamo vedere quanto bene siano già andate le nostre avventure a Castor Woods. Dal lancio, sono state giocate più di 25 milioni di ore in Dying Light: The Beast, ovvero quasi 3.000 anni. Sono stati uccisi anche 2 miliardi+ di zombie, con gli Stati Uniti e la Cina che sono le principali nazioni che uccidono zombie, a quanto pare.

Gli zombie hanno reagito, però, e più di 1,2 milioni di giocatori sono stati eliminati dai volatili. Anche così, è chiaro che gli zombie stanno avendo la peggio. Centinaia di milioni di loro sono stati investiti, smembrati e colpiti alla testa. Ti fa quasi sentire male per i morsi.

Dai un'occhiata a tutte le statistiche nell'immagine qui sotto: