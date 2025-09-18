Dying Light: The Beast Guida - Consigli e trucchi per sopravvivere a Castor Woods

HQ

Il mondo di Dying Light: The Beast non è affatto un posto felice. L'area post-apocalittica di Castor Woods potrebbe sembrare un paradiso naturale da lontano, ma quando ci si avvicina e si diventa personali, è chiaro che in realtà si tratta di un paesaggio infernale abitato da mostri infetti e umani spietati. Dovrai avere il tuo ingegno se vuoi superare un giorno, e più che mai anche quando cala la notte. Per aiutarti a sopravvivere, abbiamo messo insieme una pratica guida di suggerimenti e trucchi che ti aiuterà a conquistare la natura selvaggia di Castor Woods.

HQ

Pratica il parkour e poi esercitati ancora un po'

Il miglior modo possibile per sopravvivere in Dying Light: The Beast è semplicemente imparare a superare in astuzia gli infetti. Per la maggior parte dei nemici che non sono in grado di arrampicarsi, questo è abbastanza facile, ma man mano che incontri ceppi più letali di infetti, incontrerai creature che possono mettere in piedi un potente inseguimento efficace. Quindi, per assicurarti di essere pronto a correre più veloce e superare questi mostri, ti consigliamo vivamente di praticare il parkour e imparare i limiti delle abilità di movimento di Kyle Crane, poiché sapere dove puoi e non puoi arrampicarti potrebbe salvarti la vita.

Annuncio pubblicitario:

Assicurati di dormire otto ore

Un altro modo infallibile per sopravvivere in Castor Woods è evitare la notte a tutti i costi. Non puoi evitare il buio, poiché ci saranno momenti in cui ti dirigerai verso grotte, tunnel e fogne, ma puoi per la maggior parte evitare la notte, il tutto semplicemente colpendo il fieno. Sì, quando inizia a calare la notte e guardi i segnali acustici che segnalano gli ultimi minuti di luce solare, assicurati di essere vicino a uno spazio sicuro o di essere già in uno e in grado di saltare a letto per far avanzare velocemente il tempo fino a quando il sole non sorge di nuovo.

Sblocca ogni nascondiglio e attiva tutte le sottostazioni che trovi

Partendo dall'ultimo punto, sbloccare ogni nascondiglio e sottostazione elettrica che incontri è anche un'ottima idea, in quanto non solo fornisce checkpoint spaziali sicuri in cui timbrare il cartellino, ma fornisce anche più luoghi per accedere a un banco da lavoro di creazione, luoghi per trovare utili progetti di creazione e opportunità per ottenere alcuni facili punti esperienza per far salire di livello il lato umano di Crane.

Annuncio pubblicitario:

Gli spolverini sono un cheat code per l'azione umana contro umana

Parlando di progetti, troverai molti oggetti e armi che vanno semplicemente bene per combattere i non morti. Ma cosa succede quando ti trovi in battaglie con esseri umani che possono combattere in modo più intuitivo e intelligente? Beh, un coltello è così utile solo quando il tuo nemico continua a parare gli attacchi. Entra in gioco gli spolverini per le nocche. Puoi trovare i progetti per questi dirigendoti verso la posizione catturata di seguito e, una volta che li hai, puoi spammare attacchi e sconfiggere efficacemente qualsiasi minaccia corpo a corpo umana senza nemmeno essere messo in fase dai loro assalti. Questi sono strumenti di attacco veloce che non hanno molto impatto sul consumo di resistenza e, francamente, dovrebbero essere una parte integrante della barra dell'equipaggiamento dell'arma attiva.

La modalità Beast è la tua carta vincente

Castor Woods può essere un posto difficile in cui sopravvivere, non c'è dubbio. Quando gli infetti si raggruppano su di te, o una squadra di uomini del Baron, può sembrare opprimente e difficile rimanere in vita. È per questo motivo che ti consigliamo di utilizzare Beast Mode ogni volta che ne hai l'occasione. Non c'è davvero nulla di negativo nell'hulking out e, francamente, è molto più sicuro in combattimento quando sei una meraviglia con un colpo solo che prende a malapena un graffio quando viene attaccato. Quindi, ignora il consiglio di Bruce Banner e lascia uscire l'"altro ragazzo" il più possibile.

Prima la furtività e il combattimento a tutto campo solo quando la cacca colpisce il ventilatore

Detto questo, il combattimento a tutto campo dovrebbe davvero essere l'ultima risorsa. Dying Light: The Beast è molto più facile quando si rimane nell'ombra, quando si colpisce senza destare sospetti, e questo vale sia per i nemici umani che per quelli infetti. Alla fine della giornata, non sarai in pericolo se i nemici non sono consapevoli della tua presenza o se non sanno dove ti trovi. Quindi stai zitto, stai in silenzio e fai un putiferio solo se non hai più scelta.

Le missioni secondarie sono fondamentali per salire di livello

Mentre puoi davvero migliorare Crane Beast Mode solo quando la trama principale lo consente, puoi migliorare più facilmente il suo lato umano completando compiti e sfide nel mondo più ampio. Quindi, oltre a sbloccare le zone sicure come accennato in precedenza, affronta e completa il maggior numero di missioni secondarie che riesci a trovare, non solo perché forniscono un'esperienza utile, ma anche perché molte ricompensano oggetti e progetti utili aggiuntivi che renderanno la sopravvivenza ancora più facile.

Le Zone Nere possono essere spaventose, ma sono molto gratificanti

Per le migliori risorse, naturalmente, non le troverai nel mondo aperto. Dovrai dirigerti in Dark Zones, aree chiuse senza luce dove gli infetti si radunano in attesa di essere svegliati. L'idea è quella di visitare queste aree ed esplorarle furtivamente, raccogliendo qualsiasi chicca lungo il percorso, il tutto senza causare l'attivazione delle creature all'interno e tentare di strapparti da un arto all'altro. Esplorare queste zone è straziante e anche un po' stressante, ma se superi la paura, sarai generosamente ricompensato.