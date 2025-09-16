Dying Light: The Beast ha presumibilmente già raggiunto un milione di copie vendute

HQ

Techland sembra già essere su un vincitore con Dying Light: The Beast. Il prossimo capitolo della serie, che originariamente doveva essere un DLC per Dying Light 2: Stay Human prima di evolversi in un gioco completamente separato, verrà lanciato per intero questa settimana, ma la data esatta potrebbe sorprendere alcuni di voi.

Diciamo questo perché Techland ha ora rivelato che Dying Light: The Beast ha già raggiunto un milione di copie vendute, sotto forma di preordini. Sì, il gioco ha raggiunto vendite a sette cifre e non è ancora uscito.

Per celebrare questo enorme traguardo, Techland ritiene che aspettare fino a venerdì per poter giocare non sia necessario, e ha quindi annunciato un cambio di piano, anticipando la data di uscita globale a giovedì 18 settembre, in particolare alle 17:00 BST/18:00 CEST.

Ma non è tutto, Techland rivela anche che tutti coloro che hanno preordinato il gioco avranno diritto a richiedere il Apex Car Skin, che conferisce un aspetto fosforescente per rendere il viaggio intorno a Castor Woods quando il sole tramonta ancora più memorabile. Il piccolo problema è che non sarai in grado di riscattare questa skin nel gioco fino al 20 settembre, quando sarà disponibile a Dying Light Outpost.