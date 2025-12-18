Dying Light: The Beast introduce gli infetti più intelligenti finora nella Patch 1.5

HQ

Dying Light: The Beast Ho appena aggiornato una nuova modalità di difficoltà per tutti voi malati. L'Esperienza Incubo è una nuova modalità introdotta nella Patch 1.5 per l'ultimo gioco Dying Light di Techland, e viene fornita con nuovi obiettivi, boss, meccaniche di sopravvivenza, oh, e probabilmente gli infetti più potenti che abbiamo visto nella storia del franchise.

L'Alpha Volatile è una vera bestia (ancora più di Kyle Crane). Traccia l'odore del giocatore, ignorando la luce UV e dando la caccia a te come se non ci fosse un domani. Verrai braccato per tutta la mappa finché non raggiungi una zona sicura o in qualche modo non la uccidi. Se un solo terribile Volatile non fosse già abbastanza, ora possono comparire altri Volatili nell'Esperienza Incubo, con alcuni che appaiono anche di giorno nelle Zone Oscure.

Le risorse sono limitate nell'Esperienza Incubo, la fame influenza la tua resistenza, la rigenerazione della salute e l'efficienza in combattimento, e la torcia ora si scarica col tempo. Onestamente mi arrenderei se fossi Kyle Crane. Leggi le note complete della patch qui se vuoi scoprire come questa nuova difficoltà ti farà venire le lacrime agli occhi.