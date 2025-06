Dying Light: The Beast mostrato con un nuovo trailer

HQ

Dying Light: The Beast è stato originariamente concepito come un'espansione di Dying Light 2. Il progetto è diventato così esteso che ora verrà rilasciato come gioco autonomo. Techland scrive questo a proposito del gioco:

"Una miscela unica di mondo aperto e survival horror d'azione, Dying Light: The Beast è ambientato nella bellissima ma pericolosa valle di Castor Woods che ora è invasa da zombie piuttosto che da turisti. Per abbattere il tuo ex rapitore, dovrai formare fragili alleanze e utilizzare tutte le opzioni di combattimento e di attraversamento del tuo arsenale.

Durante il Summer Game Fest, non solo abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer che puoi guardare qui sotto, ma abbiamo anche ottenuto una data di uscita. Dying Light: The Beast verrà lanciato su PC, PlayStation e Xbox il 22 agosto 2025. Non vedi l'ora di continuare la storia di Kyle Crane?