Dylan Falco lascia ufficialmente G2 Esports ' League of Legends squadra dopo cinque anni come capo allenatore

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Dall'estate, Dylan Falco ha deciso di ritirarsi dal ruolo di capo allenatore della squadra G2 Esports ' League of Legends, una decisione importante poiché sotto la sua guida la rosa è stata praticamente la migliore squadra LEC indiscussa. Quando è arrivata la notizia, G2 Esports non ha perso tempo a promuovere Luka "Perkz" Perković da ruolo di allenatore di posizione a capo allenatore principale, ruolo che ricopre da quasi due mesi.

Sulla base di ciò, ora è diventato ufficiale, poiché Falco ha lasciato G2 Esports dopo cinque anni come allenatore capo della sua squadra League of Legends. È stato un periodo straordinario, poiché la squadra è riuscita a conquistare 11 trofei LEC in questo periodo, facendo anche alcune lunghe corse in eventi internazionali.

La grande sfida per l'era Perkz di G2 Esports sarà se il dominio regionale possa essere trasferito sulla scena globale, un'impresa che molte organizzazioni occidentali (EMEA e Nord America) stanno lottando per realizzare.