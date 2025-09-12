LIVE
      Dynasty Warriors: Origins

      Dynasty Warriors: Origins porta i combattimenti 1.000 contro 1 su Nintendo Switch 2 con più contenuti

      Lo stesso giorno dell'uscita dell'edizione Nintendo porterà il contenuto su questa versione così come sulle altre piattaforme.

      I fan del genere Musou sono stati trattati con un menu gourmet deluxe al recente Nintendo Direct di oggi. Non solo hanno ottenuto la data di uscita di Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, ma è stato anche confermato che un altro popolare musou arriverà su Nintendo Switch 2.

      Stiamo parlando del franchise più noto del genere e di quello che gli ha dato la sua forma familiare fino ad oggi. Dynasty Warriors: Origins uscirà per Nintendo Switch 2, e lo farà sia con i contenuti rilasciati finora da Omega Force e Koei Tecmo che con un nuovo DLC con più personaggi e battaglie che arriveranno lo stesso giorno dell'uscita, il 22 gennaio 2026.

      E se vuoi vedere come appare questo gioco (di cui abbiamo pubblicato la nostra recensione quando è uscito all'inizio di quest'anno su PC, PS5 e Xbox) sul suo nuovo campo di battaglia per Switch 2, non perderti il trailer qui sotto.

      Dynasty Warriors: OriginsDynasty Warriors: Origins

