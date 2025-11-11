Dynasty Warriors Origins annuncia un importante DLC a pagamento, Visions of Four Heroes, in arrivo a gennaio 2026

HQ

Dynasty Warriors Origins, l'ultimo capitolo principale rilasciato all'inizio di quest'anno per la serie d'azione musou, avrà un DLC su larga scala in uscita un anno dopo, chiamato Visions of Four Heroes. È stato rilasciato un trailer per il "principale DLC a pagamento", che "aggiunge nuove storie con i Quattro Eroi, nuovi alleati, armi e altro ancora", con Zhuhe, un misterioso NPC femminile del gioco principale che diventa un nuovo personaggio giocabile.

Per i preordini, gli utenti riceveranno un costume da protagonista basato sull'abbigliamento del turbante giallo. Verrà lanciato il 22 gennaio 2026 su PS5, come annunciato durante lo State of Play Japan di martedì, così come il resto delle piattaforme del gioco.

Il pacchetto DLC verrà lanciato contemporaneamente alla versione Nintendo Switch 2 del gioco. Koei Tecmo e Omega Force sono stati impegnati, come solo due mesi fa, nello State of Play di settembre, quando hanno annunciato Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered in uscita a marzo 2026.