È appena stato annunciato un nuovissimo DLC Blasphemous II che contemporaneamente è stato lasciato in onda

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Chi ha seguito il Future Games Show avrà appena scoperto che Blasphemous II sta ricevendo un nuovo DLC, un'espansione del gioco più ampio che è ora disponibile anche per giocare oggi.

Conosciuto come The Third Sin, questa nuova aggiunta post-lancio al gioco arriva come aggiornamento gratuito, portando un nuovo filo narrativo ambientato in un enorme castello gotico che si dice sia grande circa un quarto delle mappe principali Blasphemous II e Mea Culpa messe insieme.

Offrendo eleganti corridoi, torri tortuose, una vasta biblioteca, cripte profonde e oscure e altre nuove aree da esplorare, il castello di Cvstodia porta anche una nuova funzione che permette ai giocatori di rivivere i combattimenti contro i boss precedenti e di portare con sé tre Famigli nel loro viaggio, con questi che supportano Il Penitente nel combattimento e nell'esplorazione.

Una frusta con punta di lama viene aggiunta al gioco come nuova arma, e sono disponibili anche nuovi costumi, preghiere, Achievement/Trofei e tracce musicali.

Blasphemous II: The Third Sin è ora disponibile su tutte le piattaforme tranne PS4, che riceverà l'aggiornamento gratuito "in un secondo momento". Dai un'occhiata al trailer di annuncio del DLC qui sotto.