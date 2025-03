È arrivato il primo sguardo all'adattamento live-action del gioco horror psicologico giapponese The Exit 8

Quest'anno ci sono alcuni adattamenti di videogiochi assolutamente sbalorditivi che fanno il loro arrivo, con il solo aprile che offre Devil May Cry di Netflix e anche versioni live-action di Minecraft, Until Dawn e altro ancora The Last of Us. Agosto presenterà anche qualcosa sul fronte live-action, ma bisogna ammettere che probabilmente non è qualcosa con cui molti avranno familiarità.

Il gioco indie giapponese di culto The Exit 8, che è un horror psicologico che ruota attorno a un uomo che tenta di fuggire da un'infinita stazione ferroviaria sotterranea giapponese, sta per ottenere una versione live-action e ci è stato appena presentato il primo assaggio di esso.

Il film si intitola esclusivamente Exit 8 e arriverà nei cinema giapponesi per la prima volta il 29 agosto, con piani poco chiari per un'uscita internazionale a seguire. A parte l'ovvio, sul sito della Toho Co. - dopo la traduzione - il regista e sceneggiatore Genki Kawamura ha dichiarato:

"Un ciclo infinito di confusione e paura in un passaggio sotterraneo organizzato da super-giapponesi.

Quando mi sono imbattuto in "Exit 8", ero entusiasta del fatto che fosse una "invenzione" del Giappone che poteva competere sulla scena mondiale. Ma che tipo di film sarebbe? Finora ho fatto più di 40 film, ma non ho mai avuto un film così incerto. Tuttavia, ho pensato che questo era il tipo di intrattenimento che volevo sperimentare in una sala cinematografica, e se avessi dovuto accettare la sfida di essere un regista, volevo che fosse quel tipo di film.

"Kazunari Ninomiya interpreta il personaggio principale, che si perde in un passaggio sotterraneo che si ripete all'infinito, mostrando strani comportamenti come se avesse una volontà propria. Il suo personaggio non ha nome. Nell'"era moderna" in cui ogni giorno accadono cose spaventose e strane, gli ho chiesto di interpretare un "umano" che sopravvive alla difficile "realtà".

Dai un'occhiata al trailer di Exit 8 qui sotto.