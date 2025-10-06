È arrivato l'aggiornamento finale per Millennia, il concorrente di Civilization di Paradox

HQ

È la fine di un'era per il concorrente C. Prompt Games e dell'editore Paradox Interactive Civilization noto come Millennia. Dopo il lancio nel marzo 2024 ed essere stato accolto in modo non uniforme dai fan, è già stato deciso di lasciare che il gioco faccia la fine del dodo.

In un nuovo post sul blog di Steam, si dice che Millennia ha ora ricevuto l'aggiornamento e la patch finali. Non ci sarà ulteriore supporto per il gioco, anche se rimarrà accessibile per il prossimo futuro.

Il post dell'ex community manager Katten spiega: "Con questo cerotto, stiamo tristemente arrivando alla fine di un'era. Questa sarà l'ultima patch per Millennia, grazie a C Prompt per il loro lavoro e il supporto di questo gioco. Noi di Paradox non saremo più attivi sulle piattaforme della community per Millennia, ma puoi continuare a contare su di noi per le esigenze di supporto e il gioco rimarrà disponibile per giocare a tempo indeterminato.

"Vogliamo ringraziare tutti voi per esservi uniti a noi in questo viaggio, a tutti coloro che hanno giocato e supportato il nostro gioco. Sei stato con noi dagli albori dei Mondi Antichi fino alle tue più sfrenate ambizioni atomiche, ed è stata un'esperienza per secoli."

Anche se il gioco non crescerà ulteriormente, se vuoi provarlo di persona, puoi accaparrarti una copia di Millennia in vendita oggi al prezzo di £ 17,49 su Steam, che è una riduzione del 50% rispetto alla sua valutazione abituale.