È arrivato l'aggiornamento Purgation di Warhammer 40.000: Space Marine 2, portando una nuova missione PvE, aggiornamenti della Modalità Assedio e altro ancora

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È il giorno di Natale per i fan di Warhammer. Il festival annuale Skulls si è svolto ancora una volta, offrendo a chi ama l'universo iconico di Games Workshop molto da ammirare, soprattutto nel mondo dei videogiochi.

A tal fine, mentre molta attenzione è stata posta sui progetti futuri, la serie Skulls non ha dimenticato forse il gioco di maggior successo di Warhammer negli ultimi tempi, ovvero l'acclamato e ricco d'azione Warhammer 40,000: Space Marine 2.

In linea con Skulls, è stato rilasciato l'aggiornamento Purgation per Space Marine 2, che porta una serie di contenuti gratuiti per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Conosciuta anche come Patch 13, il corpo principale dell'aggiornamento è l'inclusione di una nuova Operazione PvE che porta i giocatori nelle paludi Kadaku per uccidere tonnellate di Xenos in nome del Dio-Imperatore.

Ma per aggiungere a questo, ora possiamo anche esplorare un aggiornamento della Modalità Assedio, che è stata rivista e include meccaniche di progressione aggiornate e l'aggiunta del Tiranno dell'Alveare e della Bestia Vortice Mutalith.

C'è anche una nuova area di allenamento nella Battle-Barge, nuove armi eroiche e armature da sbloccare, il Pacchetto Capitolo Iron Hands per aggiungere ancora più cosmetici alla tua collezione e, come modo piacevole per festeggiare l'occasione, è stata attivata una prova gratuita del gioco, dove i fan potranno vivere le missioni iniziali fino alla fine della prova martedì mattina.