È così che una PS5 si trasforma in una Steam Machine che gioca ai giochi PC

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Secondo Tweak Town, è possibile far funzionare Linux su una PlayStation 5 launch edition per giocare a giochi PC con pieno accesso a Steam.

Sulla base del lavoro del ricercatore Andy Nguyen, puoi trasformare una PlayStation 5 in un dispositivo simile a una Steam Machine che utilizza Linux come sistema operativo. Ma, come puoi immaginare, non è una mod facile, e ci sono diverse condizioni per far funzionare Linux su PS5.

I maghi tecnici di Digital Foundry hanno chiarito che questo funziona solo su una PlayStation 5 dell'era del lancio che esegue software di sistema (firmware) fino alla versione 4.5. Quel firmware risale a dicembre 2021, quindi trovare una console PlayStation 5 pronta per Linux per giocare ai giochi Steam potrebbe essere piuttosto difficile. Ma se lo fai, PS5 Linux sfrutta un exploit per avviare il sistema operativo da una chiavetta USB, che può essere installata anche nello slot di espansione SSD M.2 della console per aumentare le velocità.

PS5 Linux offre 15GB di memoria, tutti e otto i core del processore Zen 2 aumentati a 3,5 GHz, e tutte le 36 unità di credito della GPU RDNA 2 funzionano a 2,23 GHz. Lo strumento offre anche accesso al raffreddamento, con l'opzione di aumentare la velocità delle ventole per compensare l'overclock. La risoluzione di uscita era bloccata a 1080p, ma Digital Foundry riusciva comunque a testare le prestazioni di gioco e confrontarle con gli stessi giochi che giravano nativamente sulla console.

Poiché i benchmark e i test erano limitati a giochi che girano a 1080p sulla console PS5, il pool di titoli compatibili in questi test era limitato. Ma per la maggior parte, giochi come Crimson Desert e Pragmata raggiungono frame rate simili grazie al livello di compatibilità Proton per giocare ai giochi su PC.

Emulation ha ora fatto un altro passo avanti.