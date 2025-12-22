È di nuovo quel periodo dell'anno: Colin Jost e Michael Che si scambiano battute su SNL
Ancora una volta, Colin Jost viene descritto come forse il conduttore di notizie più malvagio della televisione.
Da britannico, devo dire che non trovo spesso SNL troppo esilarante. Ci sono qualche schizzo qua e là, ma non posso dire di sintonizzarmi ogni settimana. Qualcosa che terrò sempre d'occhio, però, è lo scambio annuale di battute tra i comici Michael Che e Colin Jost. Questi due si fanno praticamente scherzi per leggere barzellette che li fanno sembrare orribili davanti a milioni di americani.
Quest'anno, Jost non ha scritto nulla, dato che a quanto pare gli era stato detto che quest'anno non avrebbero fatto uno scambio di battute. Che quindi non doveva leggere nulla, mentre Jost veniva reso razzista, misogino e vittima di abusi, tutto in un unico momento natalizio che dura circa due minuti.
Negli ultimi anni, Che si è anche concesso qualche risata a spese della moglie reale di Jost, Scarlett Johansson. È sempre stato preso in giro, anche se ciò che legge Jost rimane incredibilmente stravagante. Dai un'occhiata allo scambio di battute di quest'anno qui sotto: