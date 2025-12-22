È di nuovo quel periodo dell'anno: Colin Jost e Michael Che si scambiano battute su SNL

HQ

Da britannico, devo dire che non trovo spesso SNL troppo esilarante. Ci sono qualche schizzo qua e là, ma non posso dire di sintonizzarmi ogni settimana. Qualcosa che terrò sempre d'occhio, però, è lo scambio annuale di battute tra i comici Michael Che e Colin Jost. Questi due si fanno praticamente scherzi per leggere barzellette che li fanno sembrare orribili davanti a milioni di americani.

Quest'anno, Jost non ha scritto nulla, dato che a quanto pare gli era stato detto che quest'anno non avrebbero fatto uno scambio di battute. Che quindi non doveva leggere nulla, mentre Jost veniva reso razzista, misogino e vittima di abusi, tutto in un unico momento natalizio che dura circa due minuti.

Negli ultimi anni, Che si è anche concesso qualche risata a spese della moglie reale di Jost, Scarlett Johansson. È sempre stato preso in giro, anche se ciò che legge Jost rimane incredibilmente stravagante. Dai un'occhiata allo scambio di battute di quest'anno qui sotto:

