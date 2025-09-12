LIVE
      Pokémon Legends: Z-A

      È già stato annunciato un DLC per Pokémon Legends: Z-A

      Presto saremo in grado di espandere l'avventura dirigendoci verso la Mega Dimensione.

      Manca ancora un mese prima di poter tornare a Lumiose City per vivere il prossimo capitolo della serie Pokémon Legends. L'atteso Pokémon Legends: Z-A non arriverà prima del 16 ottobre, eppure abbiamo già un'idea molto precisa di come sarà il post-partita del progetto.

      Come parte dell'odierna Nintendo Direct, ci è appena stato presentato un DLC a pagamento noto come Mega Dimension. La portata di ciò che questo DLC offrirà e come espanderà l'esperienza non è esattamente chiara, ma come parte del DLC saremo in grado di Mega Evolve Raichu in non una, ma in due diverse varianti. Per quanto riguarda il motivo non è chiaro, ma puoi vedere le due diverse versioni del mostro tascabile qui sotto.

      Per quanto riguarda la data di lancio del DLC, questo non è stato menzionato, solo che possiamo aspettarci che Holo-X e Holo-Y articoli di abbigliamento siano disponibili al momento del rilascio, e poi per il lancio di altri contenuti della storia in futuro.

      Pokémon Legends: Z-A

