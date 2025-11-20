È il beef wellington più costoso in un supermercato? M&S riceve critiche con un pasto di Natale da £195

HQ

Tutti spendiamo molti più soldi di quanto dovremmo quando arriva il Natale. È una cosa della vita, eppure alcuni prezzi sono abbastanza alti da far riflettere anche i più grandi appassionati di vacanza. Prendiamo ad esempio il beef wellington del supermercato britannico M&S, prodotto dallo chef Tom Kerridge e venduto a ben £195.

Fortnum & Mason, un altro rivenditore di fascia alta, offre un beef wellington a £120. Altri si possono trovare intorno alle £30, e persino Gordon Ramsay chiede solo £95 a persona per un'esperienza di beef wellington in due dei suoi ristoranti.

"La collezione M&S Tom Kerridge Beef Wellington è stata un grande successo tra i clienti," ha detto un portavoce a Sky News. "Sta vendendo molto bene e ne abbiamo solo pochi nella pagina del cibo da ordinare di Natale."

"Con sei persone e un peso superiore a 2 kg, il filetto di manzo britannico macellato a mano è maturato in 17 giorni e arrotolato a mano in duxelles di funghi portobello con mousse di petto di pollo setosa e tartufo nero come sarebbe in un ristorante - è lo wellington di qualità migliore che abbiamo mai creato."

