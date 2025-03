E il miracolo è stato fatto: Warner Bros. vende i diritti a Coyote vs. Acme, in uscita nel 2026

In un mondo tumultuoso come quello dell'industria cinematografica, dove a volte è più redditizio distruggere tutte le copie di un film già prodotto a scopo di lucro piuttosto che distribuirlo nelle sale, quello che è successo oggi è quello che molti definirebbero un vero e proprio miracolo. Secondo Deadline, Warner Bros. ha completato l'accordo per vendere i diritti di distribuzione mondiale a Coyote vs. Acme in un accordo da 50 milioni di dollari con Ketchup Entertainment.

Acme era rimasto in un cassetto per anni, con la storia di uno dei personaggi animati più popolari dei Looney Tunes che non è mai stato visto dal pubblico. Ora, però, il piano è quello di vedere la prima mondiale di questa storia nel 2026.

Coyote vs. Acme segue la storia di Wile E. Coyote, in uno stile di animazione e attori reali simile ad altri film come Space Jam o Chi ha incastrato Roger Rabbit, che, stufo dei suoi gadget di marca Acme immaginari che gli impediscono di catturare il veloce Roadrunner, decide di assumere un avvocato (interpretato da Will Forte) e citare in giudizio l'azienda, presieduta da John Cena, per una somma multimilionaria. Il cast umano è completato da Lana Condor e Tone Bell.

Andrai al cinema l'anno prossimo per vedere Coyote vs Acme?