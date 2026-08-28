È il momento: ecco la presentazione Grand Theft Auto VI

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Quindi, è finalmente arrivato il momento della presentazione del gioco che era così attesa con tanto entusiasmo che Netflix ha dato il massimo per un'anteprima anticipata di sei ore, e che ha attirato così tanti spettatori che l'intero servizio è andato in crash. Stiamo parlando di Grand Theft Auto VI, che ora è stato mostrato in maggior dettaglio con tanto gameplay e la possibilità di incontrare diversi dei tipici personaggi Rockstar unici dell'avventura.

In diverse occasioni, possiamo solo supporre che qualcosa di spettacolare stia per accadere, dato che Rockstar ha eliminato tutti i principali spoiler, ma è più che sufficiente a rendere chiaro che sarà un'action-avventura che, almeno in termini di valore produttivo, supererà di gran lunga tutto ciò che abbiamo visto nel mondo dei videogiochi.

Ma basta divagare, guarda il video qui sotto e sentiti libero di condividere i tuoi pensieri nella sezione commenti sia sulle tue speranze per Grand Theft Auto VI sia su cosa pensi del trailer.