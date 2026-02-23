È il quarto anniversario della guerra in Ucraina: tutto ciò che dovevi sapere fino ad ora

HQ

Quattro anni dopo che Vladimir Putin ha lanciato l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin il 24 febbraio 2022, la più grande guerra europea dalla Seconda Guerra Mondiale continua. Il conflitto ha ridisegnato i confini, messo a dura prova alleanze globali e inflitto costi umani ed economici sconvolgenti, senza una fine chiara in vista. Il 24 febbraio 2026 segna il quarto anniversario della guerra in Ucraina. Ecco tutto quello che devi sapere fino ad ora.

Quasi 2 milioni di perdite militari

Si stima che tra 1,8 e 2 milioni di soldati siano stati uccisi, feriti o dispersi da entrambe le parti. Il Center for Strategic and International Studies stima che solo la Russia abbia subito circa 1,2 milioni di vittime, inclusi fino a 325.000 morti, cifre mai viste per una grande potenza dalla Seconda Guerra Mondiale. Si stima che le perdite dell'Ucraina varino tra 500.000 e 600.000 perdite, anche se i dati ufficiali rimangono controversi e difficili da verificare in modo indipendente.

Quasi 15.000 civili morti

Secondo la Missione di Monitoraggio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite in Ucraina, almeno 14.999 civili sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione, con oltre 40.000 feriti. Il vero bilancio è probabilmente più alto. Almeno 763 bambini sono morti e il 2025 ha segnato l'anno più mortale per i civili dal 2022, mentre gli attacchi con droni e missili si sono intensificati nelle città ucraine.

Quasi un quinto dell'Ucraina è occupato

La Russia controlla attualmente circa il 19,4% del territorio ucraino, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra. Al culmine della sua crescita nel marzo 2022, Mosca deteneva circa il 26% del paese. Nonostante combattimenti brutali e pesanti perdite, la Russia ha ottenuto solo guadagni territoriali marginali negli ultimi tre anni, evidenziando lo stallo persistente sul campo di battaglia.

5,9 milioni di ucraini sono fuggiti

La guerra ha spostato milioni di persone. Circa 5,9 milioni di ucraini hanno lasciato il paese, la maggior parte dei quali cerca rifugio in tutta Europa, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Altri 3,7 milioni di persone rimangono sfollate interne all'interno dell'Ucraina. Prima della guerra, la popolazione ucraina superava i 40 milioni.

Gli aiuti militari esteri si stanno spostando

Il sostegno internazionale si è evoluto. Il Kiel Institute for the World Economy riporta che gli aiuti militari esteri a Kiev sono diminuiti del 13% lo scorso anno rispetto alla media 2022-2024. Dopo il ritorno di Donald Trump al potere nel 2025 e la sospensione della maggior parte dei trasferimenti di armi statunitensi, le nazioni europee hanno aumentato i loro contributi di circa due terzi, contribuendo a stabilizzare i livelli complessivi di supporto.

Miliardi spesi in guerra

La spesa militare russa è aumentata da circa 66 miliardi di dollari nel 2021 a quasi 150 miliardi nel 2024, secondo l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma. Anche il bilancio della difesa ucraino è aumentato rapidamente, raggiungendo un record di 71 miliardi di dollari nel 2025, finanziato in gran parte da alleati occidentali. Nel frattempo, circa 300 miliardi di dollari di riserve delle banche centrali russe rimangono immobilizzate nelle istituzioni finanziarie occidentali.