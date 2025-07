È improbabile che l'allenatore della Spagna femminile Montse Tomé continui, anche se ha vinto UEFA Euro

HQ

Montse Tomé, capo allenatore della nazionale spagnola femminile, potrebbe non durare ancora a lungo nella sua posizione. La recente sconfitta agli Europei femminili contro l'Inghilterra metterebbe fine a un periodo di due anni che ha avuto alti e bassi, ma in cui la squadra si è spesso sgretolata nelle occasioni chiave. Dopo una fase a gironi dominante, la Spagna ha finito per perdere ai rigori contro l'Inghilterra. E l'anno scorso hanno perso due partite di fila finendo quarti ai Giochi Olimpici di Parigi, tornando a casa senza medaglie. L'altra faccia della medaglia è la Women's Nations League nel 2024 e la qualificazione alle final four della Nations League di quest'anno.

Tuttavia, il suo contratto scade il 31 agosto e alcuni organi di stampa hanno riferito che sarebbe improbabile per lei continuare, anche se la Spagna avesse vinto l'Europeo. Secondo El Confidencial, la Federcalcio spagnola, RFEF, ritiene che il suo tempo sia scaduto ed è tempo di apportare modifiche. E "la maggior parte dei giocatori preferirebbe che non rinnovi", aggiungono.

Il motivo dell'animosità tra alcune giocatrici della squadra e l'allenatore deriva dal famigerato "affare Rubiales", nell'agosto 2023, durante i festeggiamenti della Coppa del Mondo femminile, quando Luis Rubiales, allora presidente della RFEF, baciò senza consenso la giocatrice Jenni Hermoso. Questo ha scatenato un'ondata di condanne e rifiuti che si è conclusa con la sostituzione di Rubiales (e in seguito giudicato). Jorge Vilda, allora allenatore della squadra femminile, si schierò al fianco di Rubiales, e anche lui fu licenziato e fu processato per coercizione.

Tomé non si schierò esplicitamente con Rubiales, ma fu il secondo in comando di Vilda e fu visto applaudire quando Rubiales disse "Non mi dimetterò!", solo per dimettersi pochi giorni dopo. Secondo quanto riferito, Tomé non andava d'accordo con molti dei giocatori e alcuni mettono in dubbio che la sua mancanza di talento come manager fosse nascosta dal fatto che aveva a disposizione alcuni dei migliori giocatori di calcio del mondo di tutti i tempi. E nonostante abbia negato più volte, ha più volte escluso dalla nazionale Jenni Hermoso, la giocatrice baciata da Rubiales.