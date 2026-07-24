È in produzione una serie TV "segreta" di Avatar

HQ

I creatori di Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria hanno rivelato di avere una serie TV segreta in produzione. Dopo una lunga pausa con pochissimo Avatar, a meno che non si parlino dei viaggi non correlati di James Cameron a Pandora o della serie live-action di Netflix, quest'anno sembra segnare il grande ritorno dell'IP.

Non solo il film Avatar Aang: The Last Airbender uscirà ufficialmente questo weekend, ma abbiamo anche Avatar: Seven Havens che ci accompagnerà nel viaggio del prossimo Avatar dopo Korra questo ottobre. Parlando con GamesRadar, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko hanno confermato che ci sono anche altri progetti in preparazione che possiamo aspettare con entusiasmo.

"Ci sono cose in sviluppo, solo serie TV in produzione, ma al momento non sono lungometraggi," ha detto DiMartino. Konietzko ha aggiunto: "Abbiamo un'altra cosa segreta in produzione, ma sì, riguarda la serie. Per essere chiari, siamo persone della serie, quindi per noi va bene così. Le funzionalità sono una cosa nuova per noi."

Poiché la serie è un segreto, non abbiamo ottenuto più informazioni sull'ambientazione, sui personaggi o su dove si colloca nell'intera linea temporale di Avatar. Con Seven Havens che affronta il futuro, però, immaginiamo che questo altro progetto potrebbe riportarci nel passato. Forse è una serie che collega le linee temporali tra La leggenda di Korra e Seven Havens, o una continuazione delle avventure di Aang. Solo il tempo lo dirà.