E' iniziata la produzione della seconda stagione di Your Friends & Neighbors

HQ

Bisogna dare credito a Apple per aver definito una visione su come gestire in modo efficiente il suo servizio di streaming e per essersi attenuto ad essa. Sebbene ci siano alcune eccezioni alla formula, come Severance, che ha consegnato due stagioni in tre anni, molti dei progetti dello streamer riescono ad arrivare su base costante e chiaramente Your Friends & Neighbors continuerà questa tendenza.

Dopo che la prima stagione dello show si è conclusa solo pochi giorni fa, la seconda stagione, già approvata, è ora entrata in produzione. Ci è stato fornito un breve assaggio di ciò che questo prossimo capitolo dello show potrebbe offrire in un post sui social media con protagonista Jon Hamm, ma altri dettagli sono stati tenuti nascosti per il momento.

Ciò include la data della premiere del prossimo ciclo di episodi, che un'ipotesi ragionevole suggerirebbe che arriverà nel 2026. Se non hai visto la prima stagione dello show, dai un'occhiata alla nostra recensione qui.