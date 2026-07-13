È iniziata una grande vendita svedese su Steam
Cogli l'occasione per goderti un po' di intrattenimento nordico a prezzi scontati.
Steam ha lanciato la Games Made in Sweden Sale 2026, un evento di due settimane che mette in evidenza i giochi sviluppati in Svezia. Sono inclusi circa 100 titoli e la campagna dura fino al 26 luglio. L'iniziativa è sostenuta da organizzazioni come l'industria svedese dei videogiochi (Games Industry).
La selezione spazia da amati gioielli indie svedesi ad alcuni dei più grandi successi internazionali del paese. Gli sconti qui sotto mostrano le riduzioni percentuali:
La vendita presenta anche diversi titoli svedesi in uscita che devono ancora essere pubblicati. Tra questi ci sono Den of Wolves, Silver Pines e Fae & Fauna, tutti già aggiunti alla tua lista dei desideri.
Prenderai qualcuno di questi?