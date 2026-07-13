È iniziata una grande vendita svedese su Steam

HQ

Steam ha lanciato la Games Made in Sweden Sale 2026, un evento di due settimane che mette in evidenza i giochi sviluppati in Svezia. Sono inclusi circa 100 titoli e la campagna dura fino al 26 luglio. L'iniziativa è sostenuta da organizzazioni come l'industria svedese dei videogiochi (Games Industry).

La selezione spazia da amati gioielli indie svedesi ad alcuni dei più grandi successi internazionali del paese. Gli sconti qui sotto mostrano le riduzioni percentuali:



Satisfactory - 30% di sconto



Valheim - 50% di sconto



V Rising - 55% di sconto



The Midnight Walk - 50% di sconto



GTFO - 71% di sconto



Content Warning - 50% di sconto



Totally Accurate Battle Simulator - 80% di sconto



Amnesia: The Bunker - 80% di sconto



Goat Simulator 3 - 60% di sconto



SOMA - 80% di sconto



Core Keeper - 30% di sconto



Pressa - 40% di sconto



Kingdom Two Crowns - 80% di sconto



Payday 2 - 50% di sconto



Warhammer: Vermintide 2 - 90% di sconto



Lightyear Frontier - 40% di sconto



Warhammer 40,000: Darktide - 75% di sconto



Orten è stato il caso - 75% di sconto



Espediente! 2 - 90% di sconto



La Battaglia di Polytopia - 70% di sconto



La vendita presenta anche diversi titoli svedesi in uscita che devono ancora essere pubblicati. Tra questi ci sono Den of Wolves, Silver Pines e Fae & Fauna, tutti già aggiunti alla tua lista dei desideri.

Prenderai qualcuno di questi?