È iniziata una guerra di offerte per il film Battlefield di Christopher McQuarrie

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Gli adattamenti videoludici sono molto popolari in questo momento, e se ti serve altra prova, basta guardare quanto gli studi siano affamati del film Battlefield. Proveniente dal regista Christopher McQuarrie e potenzialmente con Michael B. Jordan, due delle più grandi vedette di Hollywood sono coinvolte, e cinque grandi nomi vogliono il film sotto il loro brand.

Secondo TheWrap, questi cinque studi sono Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Sony, Universal e Netflix. Tutti questi studi hanno apparentemente presentato offerte, il che sicuramente fa sentire McQuarrie la regina del ballo. McQuarrie arriva dagli ultimi due film di Mission: Impossible e, sebbene la storia finale della saga di Ethan Hunt non abbia impressionato quanto avrebbe potuto al botteghino, è chiaro che il regista ha la capacità di creare grandi scene d'azione, qualcosa per cui Battlefield è ben noto.

Paramount sta preparando il suo film Call of Duty proprio ora, con Taylor Sheridan come sceneggiatore. Probabilmente è per questo che non vedremo Paramount unirsi alle offerte per il film Battlefield, ma se avesse luogo la fusione tra Warner Bros. e Paramount, potremmo vedere sia CoD che Battlefield sotto un unico bandiere. Tempi pazzi.