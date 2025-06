e lKing of the hill 'attore di Tulsa King Jonathan Joss morto a 59 anni dopo essere stato colpito in un attacco omofobo

Jonathan Joss, l'attore noto per il ruolo di John Redcorn in King of the hill, così come per le sue apparizioni in film e programmi TV come Parks and Recreation, Il Grinta, Tulsa King e altri, è purtroppo scomparso all'età di 59 anni.

Come rivelato in una dichiarazione del marito di Joss, Tristan Kern de Gonzales, Joss è stato ucciso durante un attacco omofobo contro la coppia, dopo che erano tornati in una ex casa che era stata bruciata.

"Quando siamo tornati sul posto per controllare la posta, abbiamo scoperto il teschio di uno dei nostri cani e la sua imbracatura in bella vista. Questo ha causato a entrambi un grave disagio emotivo", si legge nella dichiarazione. "Mentre stavamo facendo questo, un uomo si è avvicinato a noi. Ha iniziato a urlarci insulti violenti e omofobi. Poi ha sollevato una pistola dal grembo e ha sparato. Jonathan ed io non avevamo armi. Non stavamo minacciando nessuno. Eravamo in lutto. Eravamo in piedi fianco a fianco. Quando l'uomo ha sparato, Jonathan mi ha spinto via. Mi ha salvato la vita".

De Gonzales dice che il suo obiettivo è ora quello di proteggere l'eredità di Jonathan e portarlo avanti. È sempre triste quando perdiamo una figura come Joss, ma è altrettanto frustrante sapere che è morto a causa di un insensato atto di violenza causato da una quantità inspiegabile di odio.

NBC

