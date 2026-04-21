È macchina contro macchina nell'ultimo trailer di Warhammer 40,000: Dawn of War IV

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Come spesso accade con il lore di Warhammer 40.000, ogni nuova fazione che vedo per Warhammer 40,000: Dawn of War IV li fa sembrare i tipi più fighi in circolazione. Questo è il punto, e lo sviluppatore King Art Games non ha deluso con la sua vetrina per i servitori robotici dell'Omnissiah, l'Adeptus Mechanicus.

Parte uomini, per lo più macchina, questi ragazzi sono umani che amano davvero lo stile di vita da cyborg. Non sono automi, come la maggior parte delle unità Necron che vediamo nel trailer qui sotto, ma hanno molte potenziamenti per aiutarli nella ricerca e in battaglia. Nel trailer, la storia riguarda meno l'eliminazione del nemico e più l'idea di mostrare come i Mechanicus amino far progredire la propria conoscenza, con ogni mezzo necessario.

Oltre a un nuovo trailer cinematografico scintillante, abbiamo anche dato uno sguardo a tutte le unità di fazione che saranno disponibili per i giocatori al lancio di Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Puoi dare un'occhiata a queste immagini nelle immagini qui sotto, oppure sul sito ufficiale del gioco qui. Per quanto abbiamo potuto vedere, non c'è modo di cliccare sulle immagini delle unità per ottenere più dettagli.