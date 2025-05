È nata la sorellina di Peppa Pig

HQ

L'intera situazione che circonda l'ultimo membro della famiglia Pig può sembrare un po' un sogno febbrile. Da quando è stato confermato che Peppa Pig avrebbe avuto una nuova sorellina, abbiamo visto ogni sorta di frammenti peculiari della gravidanza, che spesso ti fanno dimenticare che si tratta esclusivamente di un cartone animato e di una famiglia di maiali immaginaria.

Ma in ogni caso, le rivelazioni sulla gravidanza sono ormai finite e finite poiché è stato confermato che la sorellina di Peppa è nata, con il mondo che finalmente incontra la piccola Evie. Questo è stato rivelato per la prima volta in un'esclusiva della rivista People, ma da allora si è trasformato in nuovi post dai canali social di Peppa Pig, tra cui un banditore di città che annuncia la nascita e uno che mostra Mummy e Daddy Pig fuori dall'ospedale e culla la piccola Evie.

Evie farà il suo veroPeppa Pig e proprio debutto alla fine di questo mese, quando ilPeppa Meets the Baby teatrale debutterà dal 30 maggio.