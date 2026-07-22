È ora che tu conosca Chie Satonaka da Persona 4 Revival

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Uno dei principali annunci del mese scorso è stato Persona 4 Revival, che, come suggerisce chiaramente il nome, è una nuova e aggiornata versione di Persona 4 (originariamente rilasciato nel 2008) - o forse più precisamente, Persona 4: Golden. È previsto che uscirà il 18 febbraio del prossimo anno e, con circa sei mesi al lancio, Sega e Atlus ora pensano che sia arrivato il momento di conoscere meglio il cast di personaggi quasi ridicolmente forte.

Ora tocca a Chie Satonaka, una classica "maschiaccio" con una predilezione per i film di kung fu e le ciotole di manzo (o il cibo in generale, purché contenga carne). È uno dei primi personaggi che incontrerai nell'avventura, e puoi vedere il suo video introduttivo qui sotto.

Persona 4 Revival arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. È incluso anche con Game Pass a partire dal giorno della premiere. Si dice che arriverà anche su Switch 2, ma nulla è ancora stato confermato.