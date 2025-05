È ora di incontrare Kotaro Fuma da Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster

HQ

Venerdì, Onimusha 2: Samurai's Destiny fa il suo ritorno in un'edizione rimasterizzata chiamata Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster. Il gioco è stato originariamente rilasciato ben 23 anni fa e, con Onimusha: Way of the Sword in arrivo il prossimo anno, sembra che Capcom sia ora desiderosa di rinfrescare la nostra conoscenza della serie.

Ovviamente recensiremo l'avventura, ma oggi possiamo offrire un nuovo trailer che ci permette di incontrare il leader del clan Fuma. Questo giovane, di nome Kotaro, ha solo 17 anni, ma ha molto coraggio e utili abilità ninja. Nel gioco, può diventare uno dei tuoi alleati se lo tratti bene e, come puoi vedere nel trailer qui sotto, ne varrà la pena.