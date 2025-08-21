È ora disponibile una demo giocabile per Trails in the Sky 1st Chapter

HQ

Gli sviluppatori Nihon Falcom e NIHON FALCOM CORPORATION, insieme al loro editore GungHo Online Entertainment, hanno in programma di rilasciare Trails in the Sky 1st Chapter il 19 settembre 2025 su PC, Playstation 5 e Nintendo Switch.

Fortunatamente non dobbiamo aspettare così a lungo, dal momento che è ora disponibile una demo giocabile e puoi scaricarla dal Playstation Store. Oppure, se lo desideri, puoi scaricare la demo anche su Steam. Secondo Gematsu, è disponibile anche una demo per Switch, ma al momento solo in Giappone.

La versione Switch 2 di Trails in the Sky 1st Chapter è in arrivo come versione solo digitale e, per ottenere i vantaggi di Switch 2, è necessario acquistare anche il cosiddetto Upgrade Pack... dopo aver acquistato la copia Switch 1 del gioco.

La pagina Steam descrive il gioco in questo modo:

"Trails in the Sky 1st Chapter reinventa il primo capitolo di una serie amata, infondendolo con una grafica migliorata e un gameplay raffinato. Unisciti a Estelle e Joshua, partner legati dal destino, mentre svelano oscure cospirazioni che minacciano la pace del Regno di Liberl.