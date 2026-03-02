È Pokémania nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

Siamo tornati con un altro episodio di The Gamereactor Show. Più tardi del previsto, o prima a seconda del punto di vista, l'81° episodio della serie è stato dedicato a tutto ciò che riguarda Pokémon, mentre riassumiamo il recente 30° anniversario di Pokémon Presents e discutiamo di ciò che continuiamo ad amare e di ciò che continuiamo a detestare del formato.

Ricapitoliamo gli eventi della trasmissione e come la formula stia clamosamente per cambiare perché è sempre piena di aggiornamenti e annunci banali e mediocri, e lascia poco spazio per notizie e rivelazioni grandi e memorabili.

Parlando di quest'ultimo punto, discutiamo della rivelazione di Pokémon Winds/Waves e di cosa ci entusiasma di più per la Generazione 10 della serie di cattura di creature e di come i Pokémon iniziali annunciati si confrontino con quelli precedenti. Infine, parliamo di tutto ciò che riguarda Pokémon Pokopia e perché questo potrebbe essere uno dei migliori giochi Pokémon degli ultimi tempi.

Dai un'occhiata all'episodio più recente di The Gamereactor Show qui sotto o presso il tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.