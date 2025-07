È probabile che EA mantenga Battlefield 6 a $ 70 poiché si rifiuta ancora di aumentare i prezzi

HQ

Sembra che EA non abbia intenzione di saltare presto sulla tendenza dei giochi da $ 80. Quando Nintendo e Xbox (per un certo periodo) hanno deciso che era giunto il momento di aumentare i prezzi dei loro giochi, altre grandi aziende hanno esitato a seguirle.

Nell'ultima chiamata sugli utili di EA, al CEO Andrew Wilson è stato chiesto dell'aumento dei prezzi dei giochi. Tuttavia, sembra che questo non accadrà presto. "Continueremo a cercare opportunità per offrire un grande valore ai nostri giocatori attraverso vari schemi di prezzo nel corso del tempo, ma non sono ancora previsti cambiamenti radicali", ha affermato. "Quando si pensa a tutto, dal free-to-play ai nostri prodotti premium e alle edizioni deluxe, il nostro orientamento è sempre quello di catturare l'intero spettro dei prezzi in modo da poter servire i giocatori nel miglior modo possibile e offrire loro il massimo valore".

Buone notizie per i fan di Battlefield 6, quindi, poiché sembra che almeno l'edizione standard costerà circa $ 70. Ci saranno edizioni più costose, ovviamente, e probabilmente DLC in arrivo più avanti, oltre a un pass battaglia e altri modi per ottenere denaro, ma la pillola extra da $ 10 non verrà ancora inghiottita.