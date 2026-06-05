È probabile che gli Stati Uniti annullassero gli accordi missilistici Tomahawk con la Germania

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Fonti di Politico affermano che gli Stati Uniti probabilmente annulleranno gli accordi Tomahawk con la Germania, perché potrebbe far arrabbiare la Russia, come riportato da YLE.

Si prevede che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti annulli un accordo con la Germania per missili Tomahawk, poiché teme che la consegna dei missili venga vista come un'escalation delle tensioni agli occhi della Russia. Secondo Politico, la cancellazione delle vendite di missili rappresenterebbe una sorprendente inversione di un accordo pianificato da tempo con uno dei maggiori alleati degli Stati Uniti.

I funzionari statunitensi temono che il governo russo possa ritorsione se l'amministrazione del presidente Donald Trump porterà avanti i suoi sforzi per posizionare missili di precisione nel centro dell'Europa. Qualsiasi decisione di non consegnare i missili annullerebbe l'accordo stipulato durante l'amministrazione del presidente Joe Biden e lascerebbe la Germania senza la difesa di cui i leader tedeschi dicono di aver disperatamente bisogno.

Questa decisione sarebbe parte di un più ampio ritiro degli Stati Uniti dalla NATO. Anche i funzionari statunitensi sono probabilmente preoccupati per il calo delle scorte del paese. Gli Stati Uniti dispiegarono migliaia di missili Tomahawk e Patriot nelle prime settimane della guerra in Iran. Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha detto al Congresso il mese scorso che sostituire le munizioni usate in un conflitto militare richiederà "mesi e anni".

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato il mese scorso di non aspettarsi che gli Stati Uniti d'America schierassero missili Tomahawk in Germania a causa della limitata disponibilità di missili da crociera. I missili Tomahawk possono avere una gittata superiore a 1.500 chilometri.