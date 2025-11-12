È qui! Guarda il trailer di The Super Mario Galaxy Movie ora disponibile

HQ

Sapevamo che un trailer sarebbe arrivato grazie a precedenti fughe di notizie e indiscrezioni, ma Nintendo ci ha calmato i nervi e ci ha dato una data precisa a cui guardare quando ha rivelato un Direct dedicato a The Super Mario Galaxy Movie.

Questo show si è appena concluso e nella trasmissione Shigeru Miyamoto ha introdotto il trailer prima di portareIllumination a bordo il capo Chris Meledandri per aggiungere alcuni dettagli che includevano il fatto che il film è "a settimane di distanza" dall'essere completato.

Poi i riflettori sono passati al trailer stesso per portarci in un viaggio cosmico in cui Chris Pratt ritorna nei panni diMario, Charlie Day nei panni diLuigi, Jack Black nei panni diBowser, Anya Taylor-Joy nei panni diPrincess Peach e Keegan-Michael Key nei panni diToad.

Il trailer inizia vedendo un minuscolo Bowser intrappolato dopo gli eventi del primo film in un Bowser's Castle, il tutto prima che una stella si schianti nel Mushroom Kingdom e metta la banda in un viaggio attraverso il cosmo. Presto incontreremo anche Bowser Jr., doppiato da Benny Safdie, e poi anche il sempre sorprendente Rosalina, interpretato dalla "superfan di Nintendo" Brie Larson.

Il principale grande punto interrogativo è ancora Yoshi poiché il famoso dinosauro non è mai stato un obiettivo principale, anche se Black sembrava esclamare ad alta voce che Super Mario Galaxy è il migliore dei giochi di Mario, e onestamente, è un po' difficile contestarlo, quando si afferma che questo film è basato proprio su quel gioco.

Guarda lo splendido trailer qui sotto prima dell'arrivo di The Super Mario Galaxy Movie nei cinema il 3 aprile 2025. Oh, e resta sintonizzato su Nintendo Today! oggi, poiché Miyamoto promette anche alcuni altri aggiornamenti condivisi tramite l'app.