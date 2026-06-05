È stata confermata la formazione completa di 16 squadre per la Grand Final della PUBG Global Series Circuit 2 La Fase di Sopravvivenza è arrivata e ora tutti gli occhi sono puntati sull'evento principale.

HQ Ieri abbiamo parlato della Fase di Sopravvivenza delle Finali del Circuito 2 della PUBG Global Series e di come le partite previste avrebbero ridotto 16 squadre a otto superstiti, con queste otto squadre qualificate che avanzano alle finali principali che si svolgono dal 5 al 7 giugno e che già includevano otto squadre provenienti dai precedenti turni di qualificazione. Detto questo, potresti essere interessato a conoscere le squadre che non sono riuscite a superare la Fase di Sopravvivenza, con le otto squadre eliminate che si trovano qui sotto.

Furia



Theerathon Five



S2G Esports



Pieno senso



Team Liquid



Cambia il gioco



Cerberus Esports



JD Gaming

Per quanto riguarda l'intera lista delle squadre per le finali, qui sotto si può vedere anche la formazione di 16 squadre. Vale la pena ricordare che ciascuna di queste squadre giocherà cinque partite al giorno di venerdì, sabato e domenica, durante le quali un vincitore sarà incoronato in base alle prestazioni in questi turni di gioco pianificati.

17 Gaming



La leggenda di chiunque



Procione Pazzo



eArena



Quattro Uomini Arrabbiati



Gen.G



Prodotto in Thailandia



Natus Vincere



Strada di Petrichor



SOOPers



T1



Team Falcons



Team Vitality



GAM x TE



Menti Contorte



Virtus.pro

Guarderai le finali del Circuito 2 questo weekend?