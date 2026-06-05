È stata confermata la formazione completa di 16 squadre per la Grand Final della PUBG Global Series Circuit 2
La Fase di Sopravvivenza è arrivata e ora tutti gli occhi sono puntati sull'evento principale.
Ieri abbiamo parlato della Fase di Sopravvivenza delle Finali del Circuito 2 della PUBG Global Series e di come le partite previste avrebbero ridotto 16 squadre a otto superstiti, con queste otto squadre qualificate che avanzano alle finali principali che si svolgono dal 5 al 7 giugno e che già includevano otto squadre provenienti dai precedenti turni di qualificazione.
Detto questo, potresti essere interessato a conoscere le squadre che non sono riuscite a superare la Fase di Sopravvivenza, con le otto squadre eliminate che si trovano qui sotto.
- Furia
- Theerathon Five
- S2G Esports
- Pieno senso
- Team Liquid
- Cambia il gioco
- Cerberus Esports
- JD Gaming
Per quanto riguarda l'intera lista delle squadre per le finali, qui sotto si può vedere anche la formazione di 16 squadre. Vale la pena ricordare che ciascuna di queste squadre giocherà cinque partite al giorno di venerdì, sabato e domenica, durante le quali un vincitore sarà incoronato in base alle prestazioni in questi turni di gioco pianificati.
- 17 Gaming
- La leggenda di chiunque
- Procione Pazzo
- eArena
- Quattro Uomini Arrabbiati
- Gen.G
- Prodotto in Thailandia
- Natus Vincere
- Strada di Petrichor
- SOOPers
- T1
- Team Falcons
- Team Vitality
- GAM x TE
- Menti Contorte
- Virtus.pro
Guarderai le finali del Circuito 2 questo weekend?