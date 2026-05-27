È stata scoperta una copertura dell'incidente della scorsa settimana nella miniera di carbone Liushenyu in Cina, che ha causato 82 morti

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Il 23 maggio si verificò un'esplosione di gas nella miniera di carbone Liushenyu nella contea di Qinyuan, provincia di Shanxi, Cina. L'incidente ha ucciso 82 minatori e ne ha feriti altri 130, rendendolo il peggior incidente di questo tipo nel paese negli ultimi 15 anni. Tuttavia, è stato ora rivelato che questo incidente ha messo alla luce uno schema di corruzione di alto livello della società mineraria Shanxi Tongzhou Coal Coking Group, i cui dirigenti sono stati arrestati, secondo quanto riportato da Reuters.

Apparentemente, l'azienda manteneva due set separati di piani e sistemi di monitoraggio. Un insieme corrispondeva alle operazioni effettive, mentre l'altro veniva utilizzato per gestire ispezioni ufficiali e alcune aree minerarie erano fuori dal controllo normativo. È stato inoltre dimostrato che vi sono state gravi irregolarità nel reclutamento del personale per la miniera, che, inoltre, non era dotato delle attrezzature di rilevamento o sicurezza adeguate per il compito. Inoltre, esistono tunnel nascosti da cui il minerale veniva estratto in modo precario e illegale.

Questo minerale extra non è riflesso nei rapporti di estrazione della compagnia, poiché ha deliberatamente installato porte false per nascondere i tunnel illegali. Quando l'esplosione è avvenuta venerdì scorso, il registro ufficiale indicava che nella miniera c'erano solo 124 operai, ma secondo le immagini mostrate lunedì dall'emittente statale CCTV, in quel momento c'erano in totale 247 operai, il che suggerisce che 123 non erano registrati e stavano lavorando in gallerie al di fuori dell'ambito ufficiale. La mancanza di mappe accurate e informazioni sulla posizione dei minatori ha gravemente ostacolato le operazioni di soccorso, e la ricerca dei dispersi continua.