È stata scoperta una nuova specie di scimmia, nascosta tra le cime degli alberi delle foreste della RDC

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Una nuova specie di scimmia, con labbra di un rosa brillante e un pelo nero scuro, è stata trovata nascosta tra le cime degli alberi della Repubblica Democratica del Congo. È stato fotografato e avvistato nelle foreste del Parco Nazionale di Lomami, ed è stato dichiarato nuovo per la scienza.

Le prime segnalazioni della scimmia risalgono al 2008, ma all'epoca gli scienziati riuscirono a ottenere solo una foto sfocata. Una specie nuova per la scienza significa che è stata ufficialmente registrata e risultata geneticamente distinta, secondo la BBC. Era già conosciuta dagli abitanti della foresta, avendo guadagnato il soprannome di Likweli.

Junior Amboko, una dottoranda alla Florida Atlantic University, ha avuto un ruolo chiave nella ricerca della scimmia - con il nome latino Colobus congoensis - e ha supportato un team internazionale di scienziati nella sua ricerca e studio.

Fa parte del gruppo più ampio di scimmie colobi, note per la loro assenza di pollice. Il Colobus congoensis è una scimmia erbivora, nota per essere timida e spesso macchiata nelle cime degli alberi. Mangiano frutta e si dice che siano una "parte critica dell'ecosistema. Pensiamo che abbiano molto a che fare con la lavorazione dei semi e la germinazione nella foresta", secondo la professoressa Kate Detwiler della Florida Atlantic University.