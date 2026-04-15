"È stata una partita rubata": Raphinha esplode dopo l'eliminazione del Barça dalla Champions League

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Raphinha è stato particolarmente deluso dal fatto che il Barcellona sia stato eliminato dall'Atlético de Madrid nei quarti di finale di Champions League: il Barça ha vinto 1-2 al Metropolitano, ma ha perso 3-2 complessivo in una partita emozionante in cui sono andati vicini alla rimonta, ma in nessun momento sono stati davanti all'Atleti nel tabellone complessivo. Parlando nella zona mista, il brasiliano, attualmente fuori per infortunio, ha detto che era stata una "partita rubata".

"Sbagliare è umano, ma farlo di nuovo nella seconda partita? Abbiamo giocato molto bene, ma questa partita ci è stata rubata. L'arbitraggio era terribile, le decisioni che prese erano incredibili. L'Atlético ha commesso innumerevoli falli e l'arbitro non ha nemmeno mostrato loro un cartellino giallo. Voglio davvero capire la sua paura che il Barça possa attraversare."

La partita, proprio come la prima andata, vide un giocatore del Barça, Eric García, ricevere direttamente il cartellino rosso, e il Barça giocò gli ultimi 10 minuti del tempo regolamentare (più 8 minuti di recupero) con dieci giocatori. La settimana scorsa, il Barça ha presentato un reclamo formale all'UEFA riguardo a un rigore non fischiato nella gara d'andata, ma la UEFA ha respinto la protesta definendola "inammissibile".

Secondo AS, Raphinha potrebbe rischiare una sanzione UEFA a causa delle sue parole, implicando che si trattasse di una partita rubata, ricordando che anche Neymar è stato sospeso per tre partite per dichiarazioni simili. L'ala brasiliana è stata anche vista mentre faceva cenno ai tifosi dell'Atleti allo stadio che sarebbero stati eliminati al turno successivo della competizione.

Juan Musso, portiere dell'Atleti, ha reagito alle parole di Raphinha nella zona mista: "Rispetto l'opinione di tutti, ma non fingiamo che sia stata una rapina, l'abbiamo vinta in campo, abbiamo vinto 2-0 in trasferta. Purtroppo l'ultimo uomo nel calcio è stato cartellino rosso. È una squadra che rispettiamo molto, parlare di rapina è follia".