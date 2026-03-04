È stato annunciato un gioco di carte Mortal Kombat
Attualmente sta cercando finanziamenti per Kickstarter e ha raggiunto i suoi obiettivi in 24 ore, ora si tratta solo di sbloccare obiettivi aggiuntivi per più intrattenimento.
Dopo che Netherrealm Studios ha anticipatamente interrotto il supporto per Mortal Kombat 1, molti hanno pensato che il prossimo titolo dello sviluppatore sarebbe stato Injustice 3 (anche se il fondatore Ed Boon ha recentemente portato la sua community a credere che potesse essere un nuovo Killer Instinct). E potrebbe anche essere così, ma non significa che non avremo un nuovo Mortal Kombat.
Al contrario, è stato annunciato un nuovo Mortal Kombat - anche se è un po' diverso da quello a cui siamo abituati. Il gioco si chiama Fight!: Mortal Kombat 1 ed è un gioco di carte analogico per fino a quattro giocatori. Gli sviluppatori ora cercano finanziamenti tramite Kickstarter e l'obiettivo è stato raggiunto con un ampio margine fin dal primo giorno. Scrivono:
"Fight!: Mortal Kombat 1 aumenta il khaos con tutti i tuoi Kombatant, Fatalities e altre mosse memorabili preferite del gioco. Puoi ottenere il gioco base (due copertine scelte), tre espansioni, playmat, supporti in acrilico e altro ancora. Tutta l'arte è originale, creata appositamente per il gioco. Aspettatevi tantissimi stretch goal esclusivi su Kickstarter!"
Sembra divertente? Poi vai su Kickstarter per leggere di più e magari comprare il gioco. Esiste sia un'edizione base che pacchetti più completi tra cui scegliere, e qualunque sia quello che scegli, probabilmente otterrai più di quanto ti aspettavi, dato che gli obiettivi aggiuntivi vengono soddisfatti rapidamente.