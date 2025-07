È stato annunciato un nuovo gioco di Resident Evil

Un altro Resident Evil gioco è in arrivo. Oltre all'attesissimo Resident Evil Requiem nel febbraio 2026, Capcom ha in programma un altro viaggio nell'universo horror, tranne che questa volta potrebbe non suscitare il tuo interesse nella stessa misura.

Questo perché è noto come Resident Evil: Survival Unit ed è un gioco per dispositivi mobili che verrà rivelato per intero la prossima settimana. È considerato un gioco di strategia sviluppato in collaborazione con Aniplex e il team sudcoreano Joycity Corporation, e per quanto riguarda ciò che offrirà ai giocatori, la sinossi aggiunge:

"Resident Evil: Survival Unit offre una nuova interpretazione dell'amato franchise, reimmaginando l'universo survival horror come un'esperienza di strategia in tempo reale ottimizzata per piattaforme mobili, iOS e Android. Il gioco è progettato per attrarre sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori e sarà rilasciato a livello globale in Giappone, Corea del Sud, Nord America, Europa e Asia.

Vedremo molto di più del gioco la prossima settimana, il 10 luglio, poiché un Online Showcase Event è previsto alle 23:00 BST / 00:00 CEST dell'11 luglio.

Un gioco per dispositivi mobili Resident Evil ti sembra interessante?