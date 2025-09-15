È stato annunciato un nuovo Tom e Jerry

Anche se il periodo d'oro di Tom e Jerry potrebbe essere passato, il gatto e il topo continuano a intrattenere le persone e di tanto in tanto compaiono anche nel mondo dei giochi, non ultimo nell'ormai defunto gioco di combattimento MultiVersus. E presto torneranno di nuovo, questa volta nella loro avventura.

Lo studio saudita Steer Studios sta sviluppando un gioco con licenza ufficiale di Tom e Jerry per smartphone ( grazie PocketGamer.biz), una fiducia che hanno guadagnato dopo il loro recente successo con Grunt Rush, lanciato all'inizio di quest'anno. Sfortunatamente, non abbiamo dettagli su Tom e Jerry Blast a parte il titolo, ma il capo dello studio Yannick Theler ha dichiarato:

"Siamo onorati e lieti di lavorare con Warner Bros. Interactive Entertainment e non vediamo l'ora di offrire un gioco divertente e innovativo che sia all'altezza dello status leggendario dell'universo di Tom e Jerry".

Torneremo su questo argomento quando avremo maggiori informazioni, ma poiché il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, probabilmente ci vorrà del tempo prima di saperne di più.