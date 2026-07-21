È stato annunciato un picchiaduro DC, ma non è quello che speri

Diverse voci credibili indicano che Injustice 3 stia arrivando, non ultimo perché DC ha lanciato il suo nuovo DCU solo un anno fa. Un picchiaduro con tantissimi personaggi è un'ottima occasione per far conoscere ai fan ciò che DC ha da offrire.

Lunedì sera è arrivata la notizia che un picchiaduro DC è effettivamente in arrivo, anche se potrebbe non essere esattamente ciò che la gente sperava. Si chiama DCKO, un gioco mobile free-to-play previsto per il 2027. Il gioco è sviluppato dal neonato studio Drop Fake come loro primo progetto, e il comunicato stampa afferma:

"Questo nuovo picchiaduro mobile presenta uno scontro di iconici personaggi DC in battaglie a squadre 2 contro 2 in una varietà di modalità di gioco come missioni PvE immersive e, per la prima volta in un picchiaduro mobile DC, partite PvP multiplayer in tempo reale."

L'idea è che la grafica evochi l'atmosfera dei fumetti, e gli sviluppatori descrivono il loro design come "Neo-Comica". Puoi vedere com'è nel trailer di annuncio qui sotto, dove possiamo anche vedere i combattenti finora confermati.