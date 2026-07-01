È stato diffuso un nuovo titolo Metroid esclusivo per Nintendo Switch 2

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Sebbene Nintendo abbia già delineato le uscite first party che ha in programma per la seconda metà del 2026 (in attesa di ulteriori dettagli sul remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time), sembra che ora siamo a conoscenza di un titolo che potrebbe arrivare nel medio termine. Un documento pubblicato accidentalmente dalla Segreteria Nazionale per i Diritti Digitali, un organismo sotto il Ministero della Giustizia brasiliano responsabile della regolamentazione dei prodotti digitali, ha elencato un titolo chiamato Metroid Ravenous, pubblicato e distribuito (almeno la copia utilizzata per compilare il rapporto) da Nintendo of America.

Metroid Ravenous è classificato per i 12 anni in su, e l'anno di produzione è il 2026. Non è chiaro se le informazioni fornite implichino una pubblicazione prima della fine dell'anno solare.

Se ci addentriamo nel regno della plausibile speculazione, Metroid Ravenous potrebbe essere il titolo 2D in stile Metroid Dread che si dice sia in sviluppo attivo, e potrebbe essere sviluppato da MercurySteam, che era già responsabile del già citato Dread e che, molto prima, ha anche collaborato a Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS.

È consuetudine che Nintendo tenga almeno un altro Direct generale alla fine dell'estate. E anche se presumiamo che sarà dedicato a Ocarina of Time, potrebbero finalmente anche svelare questo titolo.