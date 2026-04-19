È stato pubblicato un primo sguardo al biopic live-action Hershey

Attualmente viviamo in una linea temporale in cui qualsiasi cosa può ricevere un film biografico sulle origini. A tal fine, entro la fine dell'anno, il film Hershey precedentemente confermato arriverà nelle sale, con un film che approfondirà la storia della casa americana di cioccolato e come Milton S. Hershey l'abbia trasformata in un impero globale.

Previsto per la prima uscita al cinema intorno al Ringraziamento, quindi verso la fine di novembre, questo film racconterà come Hershey abbia perfezionato la sua ricetta del cioccolato e come l'abbia usata per combattere i giganti del cioccolato affermati, incluso Cadbury's.

Diretto dal regista Mark Waters e con Finn Wittrock nei panni di Milton S. Hershey e Alexandra Daddario come Kitty Hershey, è arrivato un trailer in prima visione di questo film, che potete vedere integralmente qui sotto.

Guarderai Hershey questo autunno?